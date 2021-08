Se billedserie Hastrupskolen fejrer i disse uger sit 50-års jubilæum, og derfor har skolen produceret et jubilæumshæfte med historiske nedslag. Foto: Hastrupskolen

Send til din ven. X Artiklen: 50 år med sorte kapitler og sund diversitet: Hastrupskolens historie er vigtig Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

50 år med sorte kapitler og sund diversitet: Hastrupskolens historie er vigtig

Køge - 18. august 2021 kl. 17:02 Af Simon de Visme Kontakt redaktionen

Hvorfor er historien vigtig? Spørger man en historiker, vil vedkommende nok ikke have svært ved at argumentere for, at historien giver os et essentielt indblik i fortidens samfund, kulturer og teknologier, som vi kan bruge til at forstå nutiden og fremtiden bedre.

Men spørger man en elev i 2. klasse på Hastrupskolen i Køge Kommune, er det ikke sikkert, at han eller hun har et svar. I den alder er nutiden nok klart vigtigst.

I disse uger fejrer skolen i Hastrup sit 50-års jubilæum, og den forbindelse er der lavet et jubilæumshæfte, som dykker ned i Hastrupskolens historie og fortæller om de gode og mindre gode tider siden august 1971. Derfor er det oplagt at spørge skolens nuværende leder om, hvorfor historien er vigtig.

- For os er det vigtigt at vise historiske nedslag. Det er en måde at komme tilbage til rødderne og se, hvad skolen er rundet af, siger Thomas Kielgast og uddyber:

- Jeg tror også, at der bor mange i området omkring skolen i eksempelvis villakvartererne, som selv har gået på skolen eller har været forældre til elever. For dem er historien vigtig.

Hep-hep-hik Derfor allierede Hastrupskolen sig for tre år siden med en i dag tidligere medarbejder og lærer ved navn Claus Mechlenborg. Med en baggrund som historiker har han fundet gamle historier på lokalarkivet og i lokale aviser, og de bedste og vigtigste har han udvalgt og beskrevet i jubilæumshæftet.

Et hæfte på 34 sider fyldt med interessante, sjove og alvorlige anekdoter fra Hastrupskolens historie. Et hæfte, som er trykt i 5.000 eksemplarer og skal husstandsomdeles til beboerne i Hastrup.

Inden Thomas Kielgast skal til at bladre hæftet igennem, nævner han en episode, som også er kort beskrevet i jubilæumshæftet. Det var i 2010, hvor to elever på henholdsvis 9 og 13 år blev dræbt i hjemmet af deres far, i hvad BT dengang betegnede som en »brutal familietragedie«.

- Det var med til at definere, hvordan vi håndterer sorg og krisesituationer, forklarer skolelederen.

Tilbage i 1980’erne dannede lærerkollegiet et fodboldhold med navnet Hep-Hep-Hik, og det var nok senere på lærerværelset, at spillerne fandt grundlaget til den sidste del af navnet. Foto: Hastrupskolen

Og det er ikke det eneste historiske nedslag af alvorlig karakter. Også historierne om asbestlofter, dårligt indeklima og rotteproblemer er beskrevet. Men der er også mere positive fortællinger.

Blandt andet historien om dengang Hastrupskolen fejrede sit 10-års jubilæum med en kæmpe lagkage til 800 mennesker bestående af 15 kilo marcipan, 380 æg, 20 liter kagecreme, 8 liter flødemoccacreme, 14 kg sukker, 14 kg mel, og 5 kg marmelade, som Claus Mechlenborg beskriver.

Og dengang lærerkollegiet dannede fodboldklubben »Hep-Hep-Hik«.

- Sejre på fodboldbanen var der muligvis, men det var senere på lærerværelset, at spillerne vist fandt grundlaget til den sidste del af deres navn - hik. Der var øl i køleskabet, enarmet tyveknægt og en skole at indtage, skriver historikeren i hæftet.

Forener forskellige elever Ifølge skoleleder Thomas Kielgast har skolen i løbet af sine 50 år været inde i en kæmpe udvikling og er en »reminiscens« på området Hastrup. Det kan ses på områdets beboere og blandingen af elever på skolen, for selvom Hastrup som skoledistrikt er relativt lille, bor der mange forskellige mennesker, påpeger Kielgast.

- Vi har både højtuddannede og familier i sociale boligområde, hvoraf nogle knap kan klare den. Dem favner vi alle sammen og forener i skolen. Eleverne lærer de samme værdier og kommer godt ud af det med hinanden, pointerer skolelederen.

Hastrup har dog ikke altid været et område med meget forskellige indbyggere, forklarer Kielgast.

- For 50 år siden var her blot en bar mark med få villaer. Det var et meget homogent område, og i mange år fungerede Hastrupskolen som et slags »forgymnasie« med stort set kun ressourcestærke familier.

Men for 25-30 år begyndte Hastrup at ændre sig. Både danske og udenlandske familier med »udfordringer«, som Kielgast kalder det, flyttede til området, og det betød nye opgaver for Hastrupskolen og dens lærere.

- Lærerne måtte ændre undervisningen, og det var ikke lige nemt for alle at håndtere forskellighederne.

Ingen fritagelser Stigningen i tosprogede børn var udfordrende, husker Thomas Kielgast, der blev skoleleder i 2003, for nogle udenlandske familier var meget ortodokse og tog skikke med fra hjemlandet.

- Det førte til, at skolen måtte gøres areligiøs. Det var virkelig med til at sætte os på landkortet, når vi ikke ville lade familier fritage deres børn fra eksempelvis svømning på grund af religiøse årsager eller forbød dem at lade deres børn faste i skoletiden.

Foto: Hastrupskolen

Selv husker Thomas Kielgast ét bestemt møde i skolens selvopfundne integrationsråd i perioden under ramadan, hvor der på mødet på skolen blandt andet deltog 50 forældre.

- Vi fortalte dem, at det ikke gik, at deres børn fastede, for nogle af dem sad og sov i timerne. Så det måtte stoppe, og de måtte faste på andre tidspunkter, fortæller Kielgast og fortsætter:

- De 50 forældre sad og var nærmest ved at falde bagover af grin. »Det kan man ikke«, lød svaret. Men da vi sagde, at de skulle tænke på deres børns læring, vidste de godt, at det var rigtigt. Så det kan godt betale sig at kæmpe for tingene.

Fredag kulminerer Hastrupskolens fejring med en stor jubilæumsfest på arealerne omkring Hastrupskolen fra klokken 16-20. Her forventes både nuværende elever, forældre og ansatte samt tidligere elever og medarbejdere. Derudover vil der være levende musik, drikkevarer og en række taler.