Se billedserie Arild Gilbu (tv.), der er projektchef fra 3G Entreprise, og bygherrerådgiver Lasse Henriksen (th.) melder om stor interesse for de nye lavenergihuse på Ørnehøj. Foto: Martin Rasmussen

Send til din ven. X Artiklen: 48 nye ejerboliger på vej i det østlige Borup Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

48 nye ejerboliger på vej i det østlige Borup

Køge - 04. maj 2021 kl. 19:11 Af Martin Rasmussen Kontakt redaktionen

Beliggenhed og udsigt er helt i top på Ørnehøj øst for Borup, hvor de første af i alt 48 nye lavenergihuse er opført, mens flere vil tage form i den kommende tid.

Borup Bakke-projektet består af i alt fire byggefelter, b1-b4, med i alt 12 huse i hvert byggefelt, og der meldes om stor interesse for de nye boliger.

- B1 er allerede udsolgt, og vi afleverede de første huse til køberne lige inden jul. Vi forventer, at boligerne i b2 er solgt inden for tre måneder, og at de nye ejere være flyttet ind i de første 24 boliger inden sommeren næste år, fortæller bygherrerådgiver Lasse Henriksen.

B3 og b4 skulle have været andelsboliger, men det lykkedes ikke initiativtagerne bag det projekt at nå helt i mål, hvorfor der nu også vil blive bygget ejerboliger i de to sidste byggefelter, b3 og b4, som ventes afleveret i efteråret 2023.

Boligerne opføres både som dobbelthuse og rækkehuse, og alle købere får et topmoderne hus med hyggelige gårdhavemiljøer og en attraktiv placering i Borup. Der er egen parkeringsplads til alle huse og et veludbygget stisystem der forbinder området med byen.

"Boligerne opføres som lavenergihuse og er på henholdsvis 117 og 125 kvadratmeter. Boligerne indeholder udover et fantastisk lyst køkkenalrum og stue i ét desuden et godt soveværelse, to gode ekstra værelser, badeværelse samt gæstetoilet. I alle boliger er der skrålofter i køkken/alrum/stue som giver en god fornemmelse af et stort, åbent og lyst rum - og der er naturligvis gulvvarme overalt," lyder det blandt andet i salgsmaterialet fra Danbolig, som står for salget af de nye boliger.

CASA Arkitekter har tegnet boligerne, mens 3G Entreprise A/S er entreprenør på projektet. Der er åbent hus for interesserede købere på stedet hver anden søndag - næste gang søndag 9. maj.