48-årig mand skaber uro: Nu er han indlagt

En 48-årig mand er blevet indlagt til psykiatrisk behandling efter, at han har været anholdt adskillige gange den forløbne uge. Det oplyser Midt- og Vestsjællands Politi.

Søndag fik politiet endnu en anmeldelse om, at manden skabte uro og generede folk. I sidste uge blev manden anholdt for at springe frem fra en busk og genere en kvinde og skabte uro på Nørregade i Køge.