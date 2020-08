48-årige Søren Jens Johansson forsvandt fra sit hjem nær Ålborg. Han er sidste set i Køge. Politiet beder om hjælp til at finde den forsvundne mand. Foto: Nordjyllands Politi

48-årig mand savnet: Er sidst set i Køge

Politiet i Nordjylland beder om hjælp til at finde den 48-årige mand, Søren Jens Johansson, der forsvandt fra sit hjem den 8. august. Manden er senest set i Køge.

Nordjyllands Politi leder fortsat efter den 48-årige mand, Søren Jens Johansson, der ikke har været livstegn fra siden den 9. august 2020. Familien er meget bekymrede for Søren, der forlod sit hjem i en tyskindregistreret blå Audi A4. Ring 114, hvis du har informationer i sagen.

- Familien er naturligvis meget bekymrede for ham - og derfor beder vi alle om at ringe 114, hvis de har informationer om, hvor Søren måtte opholde sig eller har set den mellemblå Audi A4, han er kørt i, lyder den klare opfordring fra politiets ansvarlige efterforskningsleder, politikommissær Kenneth Rodam, der i samme åndedrag også opfordrer den savnede mand til selv at rette henvendelse til både familie og politi, såfremt han ser denne efterlysning.