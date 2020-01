Retten i Roskilde vurderede, at en 48-årig mand burde have vist, at det ikke var en lille knallert, som han blev standset på, og at han derfor ikke havde kørekort til at føre den. Foto: Katrine Wied

48-årig kørte fuld på knallert: Nu ryger han bag tremmer

Han har gjort det igen og igen, men nu falder hammeren for alvor. En 48-årig mand fra Herfølge skal i fængsel for at have kørt spirituskørsel på en knallert uden at have kørekort. Det afgør Retten i Roskilde.

Det er tredje gang, at han dømmes for spirituskørsel og femte gang, at han dømmes for at køre i tiden, hvor han har fået frakendt kørekortet. Derfor så retten ikke andre muligheder end at sende ham i fængsel. Den 48-årige mand skal nu i fængsel i 60 dage.