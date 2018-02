En 46-årig mand fra Køge udnyttede en »meget svag kvinde« og pressede hende til at prostituere sig. Hun blev overtalt til at sende ham alle de tjente penge, samtidig med at den 46-årige stadig modtog kontanthjælp. Nu er han dømt. Foto: Katrine Wied

Send til din ven. X Artiklen: 46-årig pressede sårbar og kræftsyg kvinde til prostitution Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

46-årig pressede sårbar og kræftsyg kvinde til prostitution

Køge - 15. februar 2018 kl. 13:04 Af Simon de Visme Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der var ikke tvivl om skyldsspørgsmålet, da den 46-årige mand fra Køge onsdag satte sig ved vidneskranken i retssal 5 i Retten i Roskilde.

Iklædt en stor sort trøje, cowboybukser og sorte sko erkendte han begge forhold, han var tiltalt for og fortalte roligt om sagen. Den 46-årige var tiltalt for rufferi, da han i en periode på omkring et år udnyttede en 30-årig og meget sårbar kvinde ved at presse hende ud i prostitution og overtale hende til at sende al indtjeningen til ham. Det gav manden en samlet indtjening i perioden mellem 2016 og 2017 på omkring 377.000 kroner. Penge han fik, samtidig med at Køge Kommune udbetalte kontanthjælp til manden.

Derfor var køgenseren også tiltalt for social bedrageri, fordi han uberettiget modtog cirka 140.000 kroner fra kommunen, mens han samtidig tjente penge på den 30-årige kvindes prostitution. Manden erkendte som nævnt begge forhold og blev idømt en dom på ni måneders fængsel, hvoraf de tre måneder er ubetingede, og 120 timers samfundstjeneste.

I retten kom det frem, at manden og kvinden lærte hinanden at kende gennem en Facebook-gruppe, og at de aldrig har mødt hinanden i virkeligheden. Den 46-årige blev også beordret ud af retslokalet, da kvinden skulle vidne.

Iført en grøn jakke, grå støvler og mørke træningsbukser ankom den 30-årige kvinde med en dåsecola i hånden. På grund af kvindens tilstand ankom hun sammen med en pædagog.

Kvinden fortalte, at de gennem deres snakke på Facebook i første omgang blev kærester.

- Men så blev det indviklet, og der kom også nogle trusler på et tidspunkt, fortalte kvinden.

- Det var meningen, at vi skulle mødes, men hver gang fandt han på en undskyldning.

Den 30-årige forklarede i retten, at manden fra Køge havde sagt til hende, at hun skulle sælge sig selv, fordi han manglede penge. Det gjorde hun så og havde kunder hver dag. På visse dage tjente hun omkring 4.000 kroner.

- Jeg sendte alle pengene til ham. Han sagde, at de skulle bruges på et hus i Køge, så vi kunne flytte sammen. Og at pengene gik til biler og beskyttelse. Han sagde, at jeg nok skulle få pengene igen en dag, men jeg har aldrig fået noget, fortalte kvinden.

Det kom også frem, at den 46-årige mand havde udgivet sig for at være paramediciner, og han begrundede også pengeoverførslerne med, at en af hans tre hunde led af epilepsi og derfor krævede medicin.

I begyndelsen af 2017 skulle kvinden opereres for kræft, og under den efterfølgende kemobehandling var hun for træt til at fortsætte med prostitutionen. Alligevel pressede manden på, for at hun skulle fortsætte og sende ham flere penge, hvilket også fremgik af en række SMS-korrespondancer.

»Du må stramme dig lidt op, skat«, lød en af beskederne i den periode.

- Han sagde, at jeg stadig skulle lave penge, men det kunne jeg ikke. Jeg var træt og havde det skidt, men han pressede på. Han var sur, hvis der ikke kom nogen kunder, forklarede den 30-årige kvinde i retten.

Under retssagen kom det ligeledes frem, at kvinden havde taget en række kviklån på mellem 5-7.000 kroner. Igen skulle pengene gå direkte til den 46-årige mand, og ingen af lånene blev betalt tilbage til kvinden, som i dag stadig betaler af på et par af dem.

På sin vis erkendte manden sine gerninger, men han havde også forklaret, at han ikke vidste, hvorfor kvinden overførte de mange penge til ham. Han mente, at hun gjorde det af egen drift, men alligevel indrømmede den 46-årige, at han havde udnyttet hende, og at han havde snydt Køge Kommune for omkring 140.000 kroner.

Mens anklageren havde krævet udelukkende ubetinget fængsel, endte det som beskrevet med en kombination af betinget og ubetinget fængsel samt samfundstjeneste.

Retten i Roskilde lagde vægt på, at køgenseren groft havde udnyttet en »meget svag person« og presset hende til at prostituere sig og tillagde hendes forklaring den største betydning.Den 46-årige mand fra Køge modtog dommen.