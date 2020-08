Artiklen: 44-årig anholdt for vold, voldtægt og blufærdighedskrænkelse af eks-kæreste

44-årig anholdt for vold, voldtægt og blufærdighedskrænkelse af eks-kæreste

- Det handler om et forlist forhold, hvor der er børn involveret. Derfor har de stadig haft kontakt med hinanden på grund af samværsretten. Gennem det sidste års tid til halvandet har manden imidlertid tilsyneladende behandlet kvinden mindre godt, så der er mistanke om vold, voldtægt og blufærdighedskrænkelse, siger pressetalsmand Martin Bjerregaard fra Midt- og Vestsjællands Politi.

Kvinden er 36 år og bor i Greve. Manden er 44 år, ligeledes bosat i Greve. Et af flere forhold i sigtelsen er begået i Ølby i Køge Kommune.

- Der har været flere hændelser i forløbet gennem det seneste år eller halvandet, hvor kvinden fortæller om hele hændelsesforløbet med forskellige episoder undervejs. Der er blandt andet tale om en voldtægtssag fra efteråret 2018. Inden for blufærdighedskrænkelse er der flere hændelser undervejs, siger Martin Bjerregaard, der kalder sagen alvorlig.

Det er en sag, som politiet har efterforsket et stykke tid.

- Vi har fået underbygget mistankegrundlaget ved afhøringer af kvinden og andre udenforstående for at få klarlagt også det ældste forhold med mistanke om voldtægt, hvor der ikke vil være nogle spor på hendes krop efter det, der skal have være begået i 2018, forklarer Martin Bjerregaard.