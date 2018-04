Lokalplanen, der skal tillade 40 nye boliger i Lellinge her ved den nedlagte skolegrund, sendes nu i høring med borgermøde den 7. maj. Foto: Torben Thorsø

40 boliger på vej til Lellinge

Køge - 29. april 2018 kl. 11:55 Af Anders Fallesen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Efter et godt samarbejde med Lellinge Borgerforening er det lykkedes at lande et tilfredsstillende lokalplanforslag, der skal muliggøre opførelsen af op mod 40 nye boliger i netop Lellinge.

Ovenstående var den generelle opfattelse, da et enigt byråd forleden sendte lokalplanforslaget i fire ugers offentlig høring, skriver DAGBLADET.

Klima- og planudvalgsformand Niels Rolskov (EL) er godt tilfreds med forslaget, som det ligger nu:

- Der er indarbejdet støjafskærmning ud mod Ringstedvej, ligesom der tages hånd om indbliksgener, sagde han på byrådsmødet, inden Erling Larsen (S) supplerede:

- For os er det vigtigt, at borgerne, og ikke mindst beboerforeningen, har udtrykt ønsket om flere boliger i Lellinge, og at de har været i dialog med forvaltningen om lokalplanen. Dernæst er det godt, at bebyggelsen langs Ringstedvej skal fungere som støjskærm, samtidig med at man bevarer de eksisterende sunde træer og beplantningen, som findes derude, sagde han.

Venstres Ken Kristensen kaldte Lellinge for »en lille oase mellem skov og Køges midtby« og mente, at det vil være et oplagt sted for unge, såvel som ældre, at bosætte sig. Netop derfor er der god grund til at bakke op om lokalplanforslaget, konstaterede han.

Der indkaldes samtidig til borgermøde om sagen mandag den 7. maj klokken 19.00 i gymnastiksalen på den tidligere Lellinge Skole, som i øvrigt planlægges nedrevet, såfremt lokalplanen godkendes.