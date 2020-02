Politiet konfiskerer slagvåben og skudsikre veste fra 40-årig mand inden for visitationszonen. Arkivfoto: Presse-fotos.dk

40-årig standset med skudsikre veste - igen

Køge - 14. februar 2020 kl. 13:07

Det er anden gang, at politiet konfiskerer skudsikre veste fra en 40-årig mand fra Køge.

I forbindelse med visitationszonen efter flere skudepisoder i Køge standsede politiet torsdag eftermiddag en 40-årig mand på Marksvinget ud for Lupinvej i Køge.

Politiet ransagede bilen og fandt en lægtehammer, et træbat og otte fem-skuds fyrværkeri bomberør.

- Fyrværkeriet er ikke i sig selv ulovligt. Det er mere omstændighederne, han har dem under, der gør, at vi beslaglægger det, siger pressetalsmand Charlotte Tornquist fra Midt- og Vestsjællands Politi.

Politiet beslaglægger også slagvåbnene.

- Det er en person, som vi har truffet i relation til hele den konflikt, der er i Køge. Det er også derfor, vi vurderer sagen, som vi gør. Vi tager hammeren og battet, fordi vi mener, at han ikke har dem, fordi han skal ud at spille baseball eller slå søm i. Det er visitationszonen, personen og omstændighederne, der gør, at vi vurderer, at han har til hensigt at begå noget kriminelt, forklarer Charlotte Tornquist.

Tager skudsikre veste Politiet finder også to skudsikre veste i mandens bil.

- Det er kun ulovligt at bære dem. Han har ikke båret vestene, men vi har taget dem, fordi vi vurderer, at de skal bruge i kriminel sammenhæng, siger Charlotte Tornquist.

Hun oplyser, at det er samme person, som blev standset sammen med to andre mænd for nogle dage siden. Her bar alle tre mænd hver en skudsikker vest, som politiet også beslaglagde.

Både ved den episode og ved beslaglæggelsen torsdag har de standsede personer ønsket at få politiets beslaglæggelse prøvet ved en domstol. Der vil derfor blive berammet et retsmøde, hvor en dommer skal tage stilling til, om politiet har ret til at tage de skudsikre veste.

Manden blev standset torsdag klokken 16.10.