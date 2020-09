35-årig serievoldsmand havde blod på hænderne: Kvinde skreg

En 35-årig mand har fået ni måneders fængsel for vold mod en kvinde den 26. maj på Circle K stationen i Køge. Det afgør Retten i Roskilde. Foto: Lars Ahn Pedersen

Køge - 04. september 2020

Han har allerede fået halvandet års fængsel for vold mod den kvinde, som den 26. maj 2020 igen blev udsat for vold på Circle K tankstationen på Vordingborgvej i Køge. Nu har Retten i Roskilde idømt den 35-årige mand fra Albertslund yderligere ni måneders fængsel i rækken af sager. Manden er derfor dømt for vold i gentagelsestilfælde.

Retten lægger vægt på, at manden henholdsvis 12 og 22 dage før voldsepisoden på Circle K fik yderligere to andre domme for vold og trusler.

Den 4. maj 2020 blev den 35-årig mand idømt et år og seks måneders fængsel for vold, grov vold og trusler mod kvinden ved en dom i Østre Landsret. Og han blev igen dømt for trusler ved Retten i Glostrup den 14. maj 2020.

Endvidere blev manden idømt 20 dages fængsel i januar 2019 for blandt overtrædelse af lov om euforiserende stoffer og knivloven. Her blev han også frakendt kørekortet i fem år.

Endelig har han flere domme for vold mod tjenestemand, blandt andet et års fængsel.

Hørte kvinde skrige Den 26. maj hørte et mandligt vidne en kvinde skrige på lang afstand. Da han kom nærmere Circle K tankstationen, så han en mand slå en kvinde flere gange i ansigtet med knytnæve, mens han trængte hende op mod et plankeværk. Vidnet beskrev manden som meget aggressiv, mens kvinden græd.

I retten var den 35-årige mand tiltalt for at have tildelt kvinden mindst ti slag i hovedet og på kroppen med knytnæve, så hun blandt andet brækkede næsen, for at bide hende i armen, rive hende på armen og ruske og holde hende hårdt fast.

Blod på hænderne I retten blev der også afgivet vidneforklaring fra en af de politimænd, som ankom til tankstationen. Her så de manden holde fast i kvindens skuldre.

Manden var fuld og aggressiv og råbte højt. Han havde også blod på hænderne, lige som kvinden havde blod i ansigtet. Kvinden fortalte politimændene, at hun var bange for sit liv.

Da kvinden senere blev undersøgt på sygehuset, viste det sig, at hun havde brækket næsen, havde blodansamlinger i ansigtet og der var slået en flig af en fortand. Kvinden havde også et bidmærke på armen.

Selv nægtede den 35-årige mand sig skyldig, selv om han dog erkendte, at han havde slået kvinden en-to gange i ansigtet med flad hånd. Men retten fandt ikke hans forklaring troværdig, og han blev kendt skyldig i volden.

Manden blev også kendt skyldig i at have stjålet en vens bil og kørt i den, selv om han var fradømt kørekortet, lige som han kørte mod færdselsretningen, da han flygtede væk fra tankstationen.

Manden blev på den baggrund idømt 9 måneders fængsel og en bøde på 2000 kroner. Han skal også betale sagsomkostningerne.