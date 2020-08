Artiklen: 35-årig mand varetægtsfængslet: Sigtet for at brække kærestes ben

35-årig mand varetægtsfængslet: Sigtet for at brække kærestes ben

Manden er sigtet for at have bidt, slået og overfaldet den forurettede 42-årige kvinde fra Køge, som brækkede låret, højre hånd og fik en tre centimeter lang flænge i øjenbrynet ved overfaldet. Episoden fandt sted den 28. juli.

Det var et opgør om jalousi. En 35-årig mand fra Køge blev mandag varetægtsfængslet i 19 dage ved Retten i Roskilde. Manden er sigtet for grov vold mod sin ekskæreste, en 42-årig kvinde.

