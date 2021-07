Flere ransagninger i en lejlighed i Herfølge har ført til, at en 35-årig mand er tiltalt for salg af ti kilo MDMA og 11 kilo amfetamin. Den 35-årige erkender, at han har været i besiddelse af narkotikaen, men han nægter at være narkohandler. Foto: Katrine Wied

Send til din ven. X Artiklen: 35-årig gemte 11 kilo amfetamin: Forsøgte at skylle det ud i toilettet Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

35-årig gemte 11 kilo amfetamin: Forsøgte at skylle det ud i toilettet

Køge - 13. juli 2021 kl. 05:09 Af Katrine Wied Kontakt redaktionen

De to hanke var bundet til en knude på Aldi-posen, inden den blev lagt i bagagerummet på den sølvgrå bil. Sådan lå den stadig, da en politipatrulje den 20. oktober sidste år løftede den ud og konstaterede, at den var propfuld af et hvidt pulver. Posen vejede lidt over ti kilo og pulveret viste sig at være amfetamin.

Samme dag havde politiet fået en anmeldelse om et indbrud på Tessebøllevej i Herfølge og efterforskningen havde ført dem til en lejlighed i området, hvor der boede to mænd på 35 og 42 år. Her gjorde de et overraskende fund.

Mandag indledte Retten i Roskilde en sag mod den 35-årige mand, som var hjemme i lejligheden den dag.

Narko skjult i bilen Mens politiet den oktoberdag i 2020 stod uden foran hoveddøren, forsøgte den 35-årige mand desperat at skylle 6-700 gram amfetamin ud i toilettet.

- Politiet banker på, og min hund bliver ved med at gø. Jeg havde ikke tænkt mig at lukke op. Jeg tog mit amfetamin og hælder det i lokummet, for jeg vil ikke tages med det. Men det vil ikke skylle ud. Så jeg opgiver det lortelokum og lukker politiet ind og håber på, at de ikke finder det. Så vi går rundt i lejligheden. De finder ikke noget først, så vi går ud i skuret. Der finder de heller ikke noget. Derefter går vi ud til bilen. Der finder de ti kilo. Og derudover finder de tilsammen 1 kilo rundt om i lejlighed. Blandt andet i lokummet, forklarede den 35-årige mand i retten.

Han er tiltalt for sammen med den 42-årig mand at stå bag en omfattende forretning med salg af narkotika, primært amfetamin og MDMA, fra lejligheden i Herfølge. I den forbindelse er han flere gange blevet taget af politiet med større og mindre mængder af euforiserende stoffer på sig.

Den 35-årige er også tiltalt for en række mindre forhold med besiddelse af en række forskellige knive, pebersprays og for hæleri af elektriske løbehjul til en samlet værdi på 190.000 kroner.

I retten ville den 35-årige gerne erkende flere af tiltaleforholdene, men han afviste at være narkohandler. Amfetaminen og MDMA'en var til eget forbrug, forklarede han.

- En narkohandler er nogen, der decideret lever af at sælge. Jeg køber bare lidt mere for nogle kammerater, så jeg får mit eget lidt billigere. Det er som regel amfetamin, sagde han i retten.

Han forklarede videre, at han i den periode havde et stort forbrug af alkohol og narkotika og kunne tage op til syv gram amfetamin om dagen.

- Det er, når jeg rigtigt fyrer den af, fortalte han.

- Jeg holdt det for en kammerat

Men han ville gerne erkende, at de 11 kilo amfetamin, som politiet fandt ved ransagningen i oktober, ikke udelukkende var til eget forbrug. Han afviste dog samtidig, at der var med henblik på salg, at han havde det i sin bil og i lejligheden.

- Jeg skulle holde det for en kammerat, sagde den 35-årige mand, der ikke ville komme nærmere ind på, hvor han havde fået det fra, og han kunne heller ikke huske, hvor længe han havde haft det.

- Tre-fire dage måske. Jeg kan ikke huske så meget fra den periode, lød det.

Under ransagningen fandt politiet også en række remedier, blandt andet tre vakuumpakke-maskiner og to håndmiksere, som anklager Lisbeth Jürgensen mente, skulle bruges til blande og pakke narko.

Ti kilo MDMA Den 35-årige mand var også blevet standset af politiet på Lyngvej i Køge den 16. marts 2020. Her ransagede politiet også lejligheden i Herfølge, hvor man fandt 258 gram MDMA.

Politiet fandt også 18.000 kroner i kontanter, som anklageren mener stammer fra narkoforretningen. Men det var ikke den rigtige forklaring, understregede den 35-årige mand, der ikke har noget officiel indtægt. Det store kontantbeløb stammede fra en bil, som han havde købt af en kammerat og videresolgt.

I forbindelse med ransagningen gennemgik politiet også den 35-åriges mobiltelefon. Her fandt man flere korrespondancer, som anklageren mener stammer fra kunder, der bestiller narko.

Politiet fandt også et billede på den 35-årige telefon, som har ført til en tiltale for at have været i besiddelse af lidt over ti kilo MDMA. Billedet blev fremvist i retten. Her kunne man se en masse små poser med noget hvidt i, som var samlet i en større gennemsigtig plastikpose. Den var placeret på en digitalvægt, hvor man i displayet kunne se, at den vejede nøjagtig 10,057 kilo.

Sag delt i to Retssagen skulle også have behandlet en tiltale mod den 42-årige mand, som også bor i lejligheden. Men den 42-årige mand havde lovligt forfald på grund af sygdom. Retten valgte derfor at opdele sagen i to, således at den 42-årige mands sag blev udsat til senere behandling. Begge mænd er omfattet af navneforbud.

Retssagen fortsætter tirsdag, hvor der ventes at falde dom.