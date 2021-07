35 år ved forbrydernes side: - Jeg skal ikke dømme kriminelle moralsk

Carsten Brix har været forsvarsadvokat i Køge i 35 år. Jeg skal ikke dømme de kriminelle moralsk, siger han. Foto: Jørgen C. Jørgensen

Køge - 11. juli 2021 kl. 06:44 Af Katrine Wied Kontakt redaktionen

Carsten Brix kender Køges kriminelle verden bedre end de fleste. I 35 år har han stået ved forbrydernes side, når politiet har slået kloen i dem og sendt dem i retten for at få dem bag tremmer.

Netop nu runder Carsten Brix 35 år som partner i Advokathuset i Køge og har således arbejdet som forsvarsadvokat for hundredvis af mennesker, som skulle stilles til ansvar i retten for deres gerninger.

Men Carsten Brix har aldrig haft skrupler ved at repræsentere forbryderne, for det er en vigtig del af demokratiet, at lovovertrædere har ret til et godt forsvar og en fair rettergang, pointerer den erfarne advokat.

Advokat ved et tilfælde At det blev jura, som blev den unge Carsten Brix levevej, var lidt af en tilfældighed.

- Egentlig ville jeg hellere have læst historie eller statskundskab, men jeg havde en god ven, der syntes, at jura lød spændende, og så prøvede jeg det. Selve studiet var dog ikke særlig inspirerende, og der var ikke noget særlig godt socialt miljø på jurastuediet. Men da jeg først var i gang, så har jeg det sådan, at så gør man det færdigt. Og jeg har aldrig fortrudt, fortæller Carsten Brix.

Det var også mere eller mindre et tilfælde, at den nyudklækkede jura-kandidat fik job i advokatbranchen.

- Da jeg var færdig, søgte jeg bredt, udenrigsministeriet, politi, advokater og vist også banker. Det første job, jeg fik tilbudt, var som advokat i Næstved. Der var jeg de næste fem år, før jeg kom til kontoret her i Køge, fortæller Carsten Brix, der også flyttede til Køge i forbindelse med jobskiftet.

- Med med jobbet som advokat har jeg bare fundet ud af, at jeg er kommet på rette hylde og er stadig super glad for det i dag. Det, der tiltrækker mig, er alsidigheden og kontakten med mennesker. Lysten til at kunne hjælpe folk, enten når de har problemer eller bare skal købe hus, siger han.

Når man er forsvarsadvokat, kommer man ind i menneskers liv, der hvor det for alvor er styrtet sammen. Hvordan oplever du det?

- Man kommer meget, meget tæt på folk en gang imellem. Især dem, som sidder varetægtsfængslet. Der er jeg deres bedste ven, og de har ret til at tale med mig som forsvarer altid og uden der er andre tilstede, fortæller Carsten Brix.

Ingen moralsk vurdering Men selv om Carsten Brix også arbejder med hårdkogte forbrydere, kan han se noget positivt hos langt størstedelen af dem, han møder.

- Jeg vurderer ikke folk moralsk for, hvad de har gjort eller ikke gjort. Der er jeg professionel. Det er ikke op til mig at vurdere, om det, de har gjort, er moralsk forkert eller ej. Mit job er at sikre, at folk får en ordentlig behandling i retssystemet, understreger Carsten Brix.

Der er et stort pres på én, som sidder varetægtsfængslet. Hvad er det for et menneske, som møder dig, når du går ind i fængselscellen?

- Folk er meget åbne. De ved godt, at jeg er der for at hjælpe dem. De fleste af de mennesker, der sidder varetægtsfængslet, er i en vanskelig situation. De har begået en forbrydelse og er trængte. Så de er som regel venlige og imødekommende. Men det er klart, at det er folk i en presset situation, og derfor lægger de også deres liv i mine hænder, for de er klar over, at det er min indsat, der kan afgøre, hvilken straf de får, siger Carsten Brix.

Beskikket forsvarer Carsten Brix arbejder også som rådgiver af private, som for eksempel skal købe hus, rådgiver virksomheder og behandler både dødsboer og konkursboer. Men det meste af sin arbejdstid bruger han på straffesager. Carsten Brix møder således i retten i gennemsnit fire dage om ugen. Han er beneficeret advokat ved Retten i Roskilde. Hver byret har udpeget et antal advokater, som de bruger over for sigtede eller tiltalte, som ikke selv har en forsvarer, de ønsker at benytte. I praksis betyder det, at Carsten Brix har vagter, hvor han bliver tilkaldt som beskikket forsvarer, hvis en mand eller en kvinde er blevet anholdt og skal i grundlovsforhør og måske varetægtsfængsles.

- Vi har typisk en vagt en ugen ad gangen, hvor man skal være klar til at møde, hvis politiet eller retten ringer og skal fremstille én i grundlovsforhør. Men vi får også tildelt sager derudover, forklarer Carsten Brix.

- Jeg møder mange, som ikke forstår, at man kan repræsentere folk, som er sigtet for kriminalitet. Der er mit svar, at hvis man ønsker at leve i et demokrati, er min funktion vigtig, for alle har ret til et forsvar i et demokrati, minder Carsten Brix om.

Ret til at lyve Når man er tiltalt i en straffesag i Danmark, har man ikke pligt til at tale sandt. Det er kun vidnerne, der har den pligt. Det vil sige, at den anklagede reelt må lyve alt, hvad remmer og tøj kan holde. Ud fra den anklagedes forklaring er det så forsvarerens opgave at forsvare sig klient.

Kan det ikke være svært en gang imellem at måtte stå og underbygge noget, som ret tydeligt ikke er sandt?

- Som forsvarer er man nødt til at adoptere den forklaring, som ens klient kommer med. Derfor bruger jeg ikke professionel tid på at vurdere, om den forklaring er sandsynlig eller ej. Men du har da ret i, at man nogle gange kan godt høre på en forsvarer, når en forklaring ikke lyder sandsynlig, erkender Carsten Brix.

Er der nogle typer sager, som fænger dig mere end andre?

- Nej, egentlig ikke. Der er ikke nogle sager, som er mere spændende. Der kan være sager, som er profilerede i offentligheden, og det er spændende at være med i en sag, der er det, men jeg har ikke nogen speciel forkærlighed for én type af kriminalitet frem for en anden. Jeg har heller ikke noget problem med sager, som andre ville syntes var frygtelige, for eksempel at forsvare en person, der er sigtet for at have begået seksuelle krænkelser over for børn. Jeg synes ikke, at det er i orden, men den moralske vurdering er ikke noget, jeg skal komme med i retten. Den kan jeg så overveje, når jeg lægger mig til at sove om natten. Vedkommende har ret til rigtigt forsvar, uanset hvor alvorlig forbrydelsen måtte være, siger Carsten Brix.

Carsten Brix driver Advokathuset sammen med partner Michala Jørgensen, der hovedsaglig arbejder med dødsboer og rådgivning af private. Advokathuset beskæftiger også tre sekretærer. Michala Jørgensen er datter af advokat Steen Jørgensen, som var Carsten Brix' kompagnon, indtil han gik på pension for to år siden og overlod sin andel til sin datter.