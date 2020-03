33-årig mand anholdt med revolver i bilen

En 33-årig mand fra Greve er anholdt, efter at politiet fandt flere våben i hans bil. Det oplyser Midt- og Vestsjællands Politi.

Manden blev standset ved en rutinemæssig kontrol på Lyngvej i Køge klokken 01.20 natten til mandag. Politiet havde mistanke om, at den 33-årige var påvirket af narkotika, hvilket en test med narkometeret bekræftede. Han blev derfor sigtet og anholdt for at få udtaget en blodprøve. Politiet visiterede manden og ransagede hans bil, hvor de fandt en fire ulovlige knive, 15 gram opiater og 9,31 gram flydende amfetamin. Ved nærmere gennemgang af bilen fandt betjentene også en revolver, som var sat fast i bilen med en strip.