33-årig mand med plettet straffeattest idømmes nu seks måneders fængsel for at have stjålet en bil i Køge. Han mødte ikke selv op til retsmødet. Den nye dom udløser reststraf fra en tidligere dom. Foto: Kenn Thomsen

33-årig »gammel kending« får seks måneder i skyggen for at stjæle bil

Køge - 25. februar 2020 kl. 06:02 Af Anders Fallesen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Med et tocifret antal domme for vold, tyveri og diverse færdselsovertrædelser er det et heftigt kriminalregister, som en 33-årig sjællandsk mand har bag sig.

Nu har han endnu engang fået en dom, denne gang for et biltyveri i Køge samt en voldssag, skriver DAGBLADET.

Manden, der er uden registreret adresse, men som tidligere har boet i Kastrup og i et fritidshus på Vestsjælland, mødte ikke selv op, da sagen mod ham skulle afgøres for nylig. Han var blandt andet tiltalt for voldsepisode på Vestsjælland samt for planlægningen af et biltyveri fra en bilforretning i Køge.

Sammen med en kvinde, som manden dengang var i forhold med, mødte han for knap to år siden op bilforretningen og fortalte, at han var interesseret at i købe en bil. Han fik lov at prøvekøre bilen, men kørte derpå til en nøgleservicebutik og fik fremstillet en kopi af bilnøglen.

Tre dage efter seancen blev bilen stjålet af en ukendt gerningsmand, som benyttede den nye nøglekopi og kørte væk. Kort efter endte bilen så i hænderne på 33-årige mand, der i øvrigt var frakendt retten til at køre bil, men som ikke havde indleveret sit kørekort til politiet.

Adskillige vidner - herunder ejeren af bilforretningen i Køge, samt betjente, som havde eftersat manden på motorvejen samt flere - afgav forklaring ved retssagen, hvor hovedpersonen altså ikke var mødt op.

Da kendelsen skulle afsiges, valgte retten da også at lægge vægt på de mange vidneforklaringer, som bakkede op om de adskillige tiltalepunkter, der foruden biltyveri også indeholdt en anklage om vold samt flere færdselsovertrædelser. Manden blev fundet skyldig i alle anklageskriftets punkter.

Hans ekskæreste var også tiltalt i sagen. I retten fortalte hun, at deres forhold var meget turbulent og præget af vold og mistro, men at hun ikke havde vidst noget om, at han havde kopieret nøglen og siden fået en anden person til at stjæle bilen. Kvinden blev siden frikendt, da retten ikke fandt beviser for, at hun havde været med i planlægningen af biltyveriet.

Strafudmålingen i sagen mod den 33-årige mand blev seks måneders fængsel. Det blev til en fælles- og tillægsstraf, som omfatter reststraf fra en tidligere dom. Retten lagde her vægt på, at manden har flere tyveri- og voldsdomme bag sig.

Foruden fængselsstraffen skal han desuden betale en bøde på 5.500 kroner, mens et erstatningskrav på 15.000 kroner fra bilhuset, der fik stjålet bilen, blev henlagt til et eventuelt civilt søgsmål.