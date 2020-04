Plejecenteret Sandmarksbo er blandt de udpegede steder, der nu kan få et tiltrængt løft, og her forventes der afsat godt 2,5 millioner kroner til istandsættelse. Det sker som følge af, at en række anlægs- og vedligeholdelsesprojekter nu kan fremrykkes og igangsættes før tid. Arkivfoto

32 millioner kroner kan sætte skub i byggeriet

Det lader sig gøre, efter at regeringen og Kommunernes Landsforening tilbage i marts suspenderede anlægsloftet for 2020 og dermed gav kommunerne frit spil til at investere i alt fra ombygninger, etablering af cykelstier til vejprojekter, vedligehold af idrætshaller og meget andet.

Formålet med suspenderingen af anlægsloftet var blandt andet at understøtte byggebranchen. Efter at aftalen faldt på plads, gik forvaltningen derfor i gang med at undersøge, hvilket projekter der tids- og ressourcemæssigt var realistiske at sætte i gang og gennemføre i indeværende år.