32-årige Ouss El-Jabory skal tre år og seks måneder i fængsel for besiddelse af den pistol, som politiet fandt skjult i dørbeklædningen på hans bil, da den blev ransaget på Københavnsvej i Køge den 21. februar i år. Foto: Katrine Wied

32-årig på flugt fra Hells Angels: Dømt for våbenbesiddelse

Køge - 08. oktober 2020 kl. 15:55 Af Katrine Wied Kontakt redaktionen

Den 32-årige Ouss El-Jabory skal 3 år og 6 måneder i fængsel. Torsdag fandt Retten i Roskilde ham skyldig i besiddelse af skydevåben.

Retten valgte til gengæld at frifinde ham for påstanden om, at det var sket under særligt skærpende omstændigheder som led i bandekonflikten mellem det Karlemosebaserede Brothas og Ellemarkenbaserede NNV i Køge. To ud af tre dommere mente ikke, at der var ført tilstrækkeligt med bevis for, at Ouss El-Jabory er medlem af Brothas i Køge.

Pistol skjult i bilen Den 21. februar 2020 fandt politiet en skarpladt pistol og tilhørende magasin skjult i sidedøren på Ouss El-Jaborys bil, da den blev ransaget på Københavnsvej i Køge.

Den 32-årige mand erkendte i retten, at han havde været i besiddelse pistolen. Han forklarede, at han havde den på sig, fordi han frygtede at blive likvideret, efter at han har forladt Hells Angels i bad standing for et års tid siden. Manden har tidligere været medlem af Hells Angels i 8 år.

Retten: Ikke medlem af Brothas Anklagemyndigheden mente imidlertid, at Ouss El-Jabory havde søgt i sikkerhed hos sine gamle barndomsvenner i Køge, hvor han er blevet medlem af den lokale afdeling af Brothas. Anklager Tomas Hugger argumenterede for, at retten skulle anvende den særlige bandeparagraf i straffeloven, der tilsiger, at man skal fordoble straffen, når forbrydelsen er sket som led i en bandekonflikt, hvori der anvendes skydevåben. Ifølge politiet og anklagemyndigheden har sagen tråde til skyderierne i Karlemoseparken og Ellemarken i januar 2020, hvor tre personer blev ramt af skud.

"Kontingent Køge" Anklagemyndigheden vurderer, blandt andet Ouss El-Jaborys tilhørsforhold til Brothas ud fra en konvolut, der blev fundet i hans hjem, da det blev ransaget samtidig med bilen.

Uden på konvolutten stod "pulje" og "kontingent Køge". På konvolutten stod også et regnskab med ni navne, hvor tre mænd foruden Ouss El-Jabory er registreret i politiets system som medlemmer af Brothas, herunder lederen af Brothas i Køge. Inde i konvolutten lå 14.000 kroner i kontanter.

Ouss El-Jabory og flere vidner, som politi- og anklagemyndighed mener, er Brothasmedlemmer, forklarede selv, at pengene var en indsamling, som skulle bruges til at leje et sommerhus.

Anklagemyndigheden derimod mener, at pengene blandt andet skulle bruges til at hjælpe bandemedlemmer, som sidder i fængsel. En fremgangsmåde, som er kendt fra andre sager.

Den dømte: Det er sindsygt Selv afviste Ouss El-Jabory, at han skulle være medlem af Brothas.

- Det er sindsygt, hvor lidt der skal til at for at registrere én som bandemedlem. At jeg går sammen med nogle bandemedlemmer. Det er gamle venner, jeg har set hele mit liv. Det er ikke noget, jeg søger tilbage til. Som om Brothas vil blive uvenner med Hells Angels for sådan en som mig, sagde Ouss El-Jabory som det sidste ord i sagen.

- Jeg har holdt mig væk fra det her miljø. Den konflikt har slet ikke noget med mig at gøre. Det ville ikke give nogen mening, fortsatte han, inden dommen faldt.

Men to ud af tre dommere i Retten i Roskilde mente heller ikke, at der var ført tilstrækkeligt for, at Ouss El-Jabory er medlem af Brothas.

- Vi har kun to antræffelser af tiltalte med personer, hvor man forklarer, at det er medlemmer af Brothas eller en gruppering, der må svar dertil, herunder med den person, som menes at være et ledende medlem af Brothas i Køge. Det mener vi ikke, er nok til at bevise, at tiltalte selv er medlem af Brothas, sagde dommer Anders Herping Nielsen, da dommen blev afsagt.

Et flertal af dommerne mente heller ikke, at konvolutten med de 14.000 kroner var nok til at dømme Ouss El-Jabory som bandemedlem.

- Vidnernes forklaring på, hvad pengene skulle være brugt til, er noget løs i kanten. Man kan ikke fuldstændig lægge forklaringen til grund om, at de skule være brugt til et sommerhus. Men vi mener ikke, at den omstændighed, at det ikke er en sommerhustur, gør, at det skal være en kontingentbetaling, fortsatte Anders Herping Nielsen, som også lagde vægt på, at der var navne på listen uden på konvolutten, som ikke er nævnt som medlemmer af Brothas.

Efter et kort samråd med sin forsvarer valgte Ouss El-Jabory at modtage dommen.