32-årig anholdt for vold mod ekskæreste

- Det er en ekskæreste, som indfinder sig på adressen og er voldsom og udadreagerende over for dem som er der, blandt andet ekskæresten. Hun får en flænge i panden ved at blive skubbet ind i et skab. Han har også slået hende, siger pressetalsmand Charlotte Tornquist fra Midt- og Vestsjællands Politi.