Billedet her er fra den 29. januar 2020, hvor Midt -og Vestsjællands politi var massivt til stede i Ellemarken i Køge, hvor der havde været et skyderi.

31-årig mand dræbt af knivstik - 21-årig gerningsmand efterlyses

Han blev ramt af et eller flere knivstik, og trods forsøg på livreddende behandling både på Køge Sygehus og efterfølgende på Rigshospitalet, stod hans liv ikke til at redde.

- Den 31-årige havde været ude at gå en tur i området, og da han vender hjem til sin opgang, bliver han på fortovet konfronteret af en anden mand, der stikker ham ned, forklarer Martin Bjerregaard.

- Det er i den forbindelse vigtigt for os at understrege, at vi ikke mener, der er tale om en optrapning af den verserende bandekonflikt i Køge mellem grupperinger fra Ellemarken og Karlemosen.