Efter knivstikkertiet den 6. april 2019 blev det 31-årige offer fløjet til Rigshospitalets traumeafdeling, men hans liv stod ikke til at redde. Foto: Jørgen C. Jørgensen

31-årig knivdræbt i familiefejde: I dag begynder ankesagen

Den 22-årige er fortsat tiltalt for drab, efter at han stak en 31-årig familiefar flere gange i overkroppen, hvor han blandt andet ramte ham i hjertet. Den 31-årige mand døde derefter af blodtab.

I byretten i Roskilde nægtede den 22-årige, at der var tale om manddrab, men erklærede, at det var nødværge. Han forklarede her, at han forsvarede sig selv, da den anden mand pludselig trak en kniv.

Det voldsomme opgør fandt sted på Parkvej i Ellemarken i Køge den 6. april 2019. Den 31-årige mand blev overfaldet foran den opgang i Ellemarken, hvor han boede. Da sagen blev behandlet i byretten kom det frem, at opgøret havde sit udspring i en familiefejde i forbindelse med at den 22-årige mands bror var blevet slået ihjel.

Den april i 2019 mødte den 22-årige mand op foran den 31-åriges bopæl i Ellemarken. Den 31-årige havde netop siddet og grillet med sin familie på nogle grønne arealer og havde stadig sin lille søn i klapvognen, da den 22-årige bad om at tale med ham. De to mænd gik ind i et nærliggende skraldeskur, og bare 38 sekunder efter viste overvågningsvideoen, at den 31-årige var blevet stukket med kniv. Vidner fortalte i byretten, at de havde set den 22-årige stikke tre gange. Den efterfølgende retsmedicinske undersøgelse viste, at nogle af stiksårene var 10 centimeter dybe.