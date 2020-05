31-årig anholdt med stoffer, slagvåben og tyvekoster

Der var tale om en 31-årig mand fra Køge, som blev anholdt, da han var i besiddelse af både NemID og et betalingskort tilhørende en anden person samt ulovlige stoffer i form af små mængder amfetamin og lidt dopingmiddel. Det oplyser Midt- og Vestsjællands Politi.

Ved ransagning af hans bil fandt politiet desuden en golfkølle og et jernrør, der ud fra deres placering i bilen og deres tilvirkning blev mistænkt for at skulle bruges som slagvåben.