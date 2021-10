Camilla og Morten Bonavent er helt overvældet over de mange, som har besøgt Køge Eventyrland i efterårsferien. Foto: Jesper From Foto: FROM

3000 har besøgt forlystelse på dispensation

Køge - 22. oktober 2021 kl. 20:01 Af Jesper From Kontakt redaktionen

Fremtiden er stadig helt uvis. Men efter ni dage med dispensation til at holde åbent, har Køge Eventyrland bevist, at de er et trækplaster for store og små.

Camilla og Morten Bonavent, som har skabt Køge Eventyrland, har da også svært ved at skjule deres begejstring over opbakningen til forlystelsesstedet - og frustrationen over, at de ikke aner om de fremover må holde åbent.

Den midlertidige tilladelse gjaldt kun i efterårsferien - og kun for de indendørs aktiviteter.

- Det er gået bedre dag for dag. Torsdag satte vi rekord med 440 besøgende. Da folk bliver lukket ind i hold i halloween-hallen med halvanden til to minutters mellemrum, har vi optimalt kunne have 500 om dagen, fortæller Morten Bonavent.

- Så det er gået over al forventning. Vi har haft publikum, der er kommet helt fra Stenløse, og bagefter sagt, at det var hele køreturen værd. Samlet har der været 3000 besøgende.

Når står der så en retssag foran Camilla og Morten, som skal konkludere om de må eller ikke må drive Køge Eventyrland i fremtiden.

- Det er da også bemærkelsesværdigt, at de to borgmesterkandidater Marie Stærke og Ken Kristensen ikke har været herude for at se, hvad det er for noget. Det er da at negligere det fol vil have. Tænk at lokalpolitikerne ikke engang kommer ud og ser, hvad der er udenfor Køges mure, lyder det sukkende fra Morten Bonavent.

Køge Eventyrland holder sidste åbningsdag i dag, lørdag, klokken 14 til 20.30 på Ejbovej 20, Lille Skensved.