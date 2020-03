Foto: Jens Wollesen SJ-MEDIER

29-årig dømt for husspektakler: Slog sin ekskæreste

Køge - 09. marts 2020 kl. 05:23 Af Anders Fallesen

En voldsom episode en novembermorgen sidste år førte for nylig til en straffesag i byretten.

Her stod en 29-årig mand fra København tiltalt for at have slået sin ekskæreste, der desuden er mor til hans to børn, i dennes hjem i Køge. Manden havde indledningsvis nægtet sig skyldig i tiltalen om vold.

I retten forklarede han derimod, at han var mødt op for at tale med sin ekskæreste og en af hendes veninder. Temaet var det tidligere pars forhold, og det udviklede sig til skænderi og højtråben, forklarede han. Men han havde ikke slået kvinden, og politiet kom til stedet, fordi han havde råbt, skreget og nægtet at gå, hvilket havde fået kvinden til at tilkalde ordensmagten. Dette erkendte han.

Først efter noget tid havde manden så fået et opkald fra politiet, som forklarede, at hans ekskæreste havde fortalt, at hun var blevet slået.

To voldsdomme bag sig Kvindens venindes udlægning af sagen var en anden. Hun forklarede, at hun normalt taler godt med den 29-årige, men at han denne morgen var meget oppe at køre og ikke ville falde ned.

Skænderiet var ophedet, og pludselig gik han over mod sin ekskæreste og slog sin hånd ud mod hende. Veninden så ikke, at manden ramte sin ekskæreste, fordi han stod med ryggen til hende. Men pludselig råbte og skreg kvinden, og kort tid efter ringede hun til politiet og forklarede, hvad der var sket. Politiet kom siden til stedet. Men efter episoden er det tidligere par igen kommet på talefod, konstaterede veninden i vidneskranken.

Den 29-årige mand er tidligere dømt to gange efter den milde voldsparagraf. Da kendelsen skulle afsiges, lagde retten da også vægt på dette, ligesom det indgik, at der blev præsenteret fotos af offerets ansigt efter et besøg på skadestuen. Disse billede viste blandt andet tydelig hævelse og rødme under højre øje.

Sagen endte således med, at den 29-årige mand blev fundet skyldig og derpå idømt 50 dages fængsel. Dertil kommer, at han tildeles en advarsel om udvisning af Danmark.