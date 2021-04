29-årig butikstyv trodser indrejseforbud

Han var desuden mistænkte for at have stjålet pant fra samme supermarked dagen før til en værdi af 1500 kr. Det skriver Midt- og Vestsjællands Politi i døgnrapporten.

En patrulje kørte til forretningen, hvor den 29-årige blev anholdt og sigtet for de to sager af tyveri.

Den 29-årige viste sig at have et indrejseforbud i Danmark frem til år 2025 for en tidligere sag om berigelseskriminalitet, og overtrædelser af tidligere indrejseforbud.