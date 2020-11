28-årig mand sigtet for at slå og sparke værtshusgæst

Klokken 18.09 fik politiet en anmeldelse fra en 24-årig mand fra Køge, som klokken 17.50 var blevet overfaldet med slag og spark på et værtshus på Nørre Boulevard i Køge. Den 24-årige var kommet ind på værtshuset for at hilse på en kammerat, da en fremmed mand henvendte sig og spurgte ind til hans identitet. Straks herefter blev den 24-årige uden varsel overfaldet først med slag mod ansigtet, så han faldt omkuld, hvorefter han fik flere slag og tillige spark mod hovedet, indtil andre gæster fik standset voldsmanden.

Offeret havde forladt værtshuset og anmeldte overfaldet fra et andet sted. Politiet efterforskede straks sagen og fik overfaldsmanden identificeret som en 28-årig mand fra Køge, der blev lokaliseret til et værtshus på Nørregade, Køge. Han blev anholdt og sigtet for vold mod den 24-årige, hvilket han i sin spirituspåvirkede tilstand blev så sur over, at han ifølge politiet gentagne gange fremsatte verbale trusler mod politiet i forbindelse med anholdelsen. Den 28-årige blev afhørt og efterfølgende løsladt, da politiet ikke vurderede, at der var grundlag for at kræve manden varetægtsfængslet. Manden vil dog senere blive indkaldt til et retsmøde, når sagerne mod ham skal afgøres, oplyser Midt- og Vestsjællands Politi.