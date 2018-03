Politiet anholdt søndag en mand, der løj om sin identitet. Foto: Kenn Thomsen

Send til din ven. X Artiklen: 28-årig mand prøvede at snyde politiet der så tog hans bil Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

28-årig mand prøvede at snyde politiet der så tog hans bil

Køge - 26. marts 2018 kl. 14:51 Af Lars Andersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Kort før kl. 13 søndag eftermiddag standsede politiet på Køge Bugt Motorvejen en personbil med to personer - en mand og en kvindelig bekendt - med henblik på rutinemæssig kontrol af fører og køretøj.

Politiet standsede den pågældende bil, fordi køretøjets ejer tidligere har været involveret i sager, hvor bilen var blevet overladt til personer uden førerret, skriver DAGBLADET.

Bag rattet søndag sad en mand, som ikke kunne fremvise et kørekort og derfor blev sigtet for den overtrædelse af færdselsloven.

Da han heller ikke kunne legitimere sig, stillede politiet ham nogle kontrolspørgsmål om hans egen person og familieforhold, som han ikke kunne svare tilstrækkeligt sikkert på.

Politiet fattede derfor mistanke til, at han havde løjet om sine personlige oplysninger, hvorfor han blev anholdt kortvarigt med henblik på konstatering af mandens korrekte identitet.

Føreren var en 28-årig mand fra Tureby, som havde oplyst at være en anden 28-årig mand end den, som han egentlig var identisk med, for at slippe for en straffesag.

Den 28-årige havde nemlig ikke nogen førerret og blev sigtet både for den overtrædelse af færdselsloven og overtrædelse af straffeloven, fordi en uskyldig kunne have risikeret at få en bøde for noget, som vedkommende ikke havde gjort.

Da den 28-årige nu for tredje gang inden for de seneste tre år blev afsløret i at køre bil trods manglende førerret, beslaglagde politiet hans personbil med henblik på senere konfiskation.

Sagerne vil senere blive afgjort ved et retsmøde.