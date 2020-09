2500 unge fik en ekstra sjov sommer

For at deltage i Ungdommens Sommer, skulle den unge bære et såkaldt Ungdommens Sommer-armbånd, der gav gratis adgang til alle aktiviteter. Der blev udleveret omkring 2.500 stk. armbånd i hele perioden og samtidig registreret 3.200 fremmøder til de forskellige aktiviteter. Hver ung har dermed benyttet armbåndet mere end én gang, viser evalueringen.

Når formanden for Kultur- og Idrætsudvalget Anders Ladegaard Bork (DF) kigger tilbage på sommerens aktiviteter, så glæder han sig over, at der i løbet af kort tid blev arrangeret mange spændende aktiviteter for ungdommen.

- Det der virkelig springer i øjnene er, at man kan se, hvordan de forskellige aktiviteter ude i klubberne er blevet værdtsat. Her kunne man fornemme. at hvis man virkelig skal fange de unge med forskellige aktiviteter, så skal det foregå ude i foreningerne, hvor de kan prøve det i stedet for at bare at blive præsenteret for muligheden ved et bord på Torvet.