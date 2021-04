Til sommer vil marinaen udvide med p-pladser langs brandvejen, hvor der ellers kun plejer at være adgang for cyklister og fodfolket.Foto: Torben Thorsø

250 nye p-pladser på havnen

Sådan håber kommunen at kunne opfylde behovet for parkeringspladser på lystbådehavnen i den kommende sæson.

Baggrunden er en forventning om at lystbådehavnen igen til sommmer vil være præget af stor publikumtilstrømning, som i sommeren 2020.

Dels som følge af, at stedet er meget attraktivt, og dels fordi sommeren 2021 forventes at være delvist påvirket af corona, lyder det i den status som både Marinaudvalget, Kultur- og Idrætsudvalget samt Teknik- og Ejendomsudvalget netop har nikket ja til i forbindelse med, at der skal bruges 1.5 millioner kroner til de nye parkeringspladser.