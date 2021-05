En 25-årig mand fra Roskilde blev målt til at køre 133 kilometer i timen på Vordingborg i Køge, hvor den tilladte hastighed på strækningen er 60 kilometer i timen. Foto: Kenn Thomsen

25-årig ræsede af sted og fik beslaglagt sin motorcykel

Her er hastidsgrænsen 60 kilometer i timen, men den 25-årige blev målt af færdselspolitiet til at køre mindst 133 kilometer i timen.

En 25-årig mand fra Ringsted havde al for meget fart på, da han lørdag aften klokken 19.58 drønede ned ad Vordingborgvej på sin motorcykel.

Ifølge Midt- og Vestsjællands Politi blev den 25-årige motorcyklist efterfølgende sigtet for overtrædelse af færdselslovens hastighedsbestemmelser, og med hjemmel i de nyligt skærpede regler for beslaglæggelse af køretøjer meddelte færdselspolitiet den 25-årige, at hans motorcykel straks blev beslaglagt med henblik på senere konfiskation, da hastighedsoverskridelsen udgjorde mere end 100 procent af den tilladte hastighed.