24-årig får bøde for ulovligt racerløb

Den tiltalte 24-årige var ikke selv tilstede i retten, men når straffen forventes at være under en vis størrelse, kan retten alligevel vælge at gennemføre en sag alligevel.

Politimanden forklarede, at de kom kørende ud til industriområdet i Skandinavisk Transport Center. Her var en stor mængde unge mennesker til stede og en masse biler. Der var så mange biler i området, at bussen havde svært ved at komme om hjørnet på sin rute.

Biler holdt side om side

På Mimersvej holdt der to biler side om side og der stod en person i midten, klar til at sende dem af sted på det, som politimanden vurderede var et racerløb mellem de to biler. Man da politivognen rullede ned ad vejen, hørte de nogen råbe »politi«. Det fik de to biler til at stikke af i høj fart. Patruljevognen tændte de blå blink og satte efter. Den ene af bilerne standsede af sig selv efter omkring 100 meter. Her satte politimanden sin kollega af og kørte selv videre for også at standse den anden bil. Det lykkedes også.