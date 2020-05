En 23-årig mand fra Slagelse får 40 dages betinget fængsel for at have en kniv med i toget. Arkivfoto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

23-årig dømt for at bære kniv i toget

Køge - 27. maj 2020

Det var en utryg togkontrollør, der tilkaldte politiet, da hun den 19. februar 2020 opdagede, at en beruset mandlig passager var i besiddelse af en kniv. Nu har Retten i Roskilde kendt den 23-årig mand fra Slagelse skyldig i at overtræde knivloven. Det er tredje gang, manden bliver dømt for at gå med en ulovlig kniv.

Den kvindelige togkontrollør turde ikke at bede om at se mandens billet, uden at politiet var til stede. Toget blev derfor standset på Køge Nord Station, hvor politiet blev tilkaldt. Togkontrolløren fortalte til politiet, at passageren havde en kniv i lommen, hvorefter den ene betjent gik ombord på toget og hentede den 23-årige mand ud på perronen. På betjentens spørgsmål, tog den 23-årige mand en kniv frem. Det var en savtakket, sølvfarvet kniv med en bladlængde på 7,5 centimeter. Manden var meget beruset og lugtede af alkohol.

Dårlig hukommelse

Til betjenten forklarede den 23-årige mand, at han havde fundet kniven på en station, men da han skulle vidne i retten, kunne han hverken huske, at han havde været med toget den dag eller, om han havde en kniv på sig.

Det er tredje gang, at den 23-årige mand bliver dømt for at overtræde knivloven. Han er også dømt i 2013, hvor han fik en bøde på 5500 kroner, og i 2017, hvor han fik syv dages betinget fængsel.

Denne gang lød dommen på 40 dages betinget fængsel og 60 timers samfundstjeneste. Den 23-årige mand blev også dømt til behandling for misbrug af euforiserende stoffer.