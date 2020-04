22-årig mand kørte galt med politiet efter sig

En 22-årig mand slap med en brækket finger, men to biler blev smadret, da den 22-årige torsdag aften kørte galt på Vordingborgvej ud for Sæddervej i Tureby.

Ulykken skete klokken 22.47. En politipatrulje havde signaleret til den 22-årige om at standse, men det ønskede han tilsyneladende ikke at efterkomme. I stedet foretog han en overhaling af en anden bilist, der var i gang med at svinge til venstre med det resultat, at de to biler stødte sammen.