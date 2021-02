Et knivdrab i boligområdet Ellemarken i Køge koster nu en 22-årig mand 12 års fængselsstraf. Manden nægter sig skyldig og har straks anket dommen til landsretten.

22-årig mand idømmes 12 års fængsel for knivdrab

En 22-årig mand blev her tirsdag kendt skyldig i tiltalen om manddrab og idømt 12 års fængsel efter et knivdrab i Ellemarken i Køge i april sidste år.

Her mistede en 31-årig familiefar livet efter at være blevet stukket fire gange i venstre side af overkroppen. Det ene knivstik ramte manden i hjertet, og de retsmedicinske undersøgelser fastslog, at han med stor sandsynlighed døde af forblødning.

Manden havde nægtet sig skyldig i tiltalen om manddrab, men erklæret, at der var tale om nødværge. Han forklarede, at han forsvaret sig selv, da den anden mand pludselig trak en kniv.

Hans forklaringer blev imidlertid tilsidesat som værende utroværdige og konstrueret til lejligheden af et enigt nævningeting samt sagens tre juridiske dommere. Kort efter middag blev manden derfor idømt 12 års fængsel samt et stort erstatningskrav til offerets efterladte kæreste og toårige søn.

Den 22-årige mand ankede straks dommen til landsretten med påstand om frifindelse. Der er nedlagt navneforbud i sagen, som opretholdes frem til den endelige dom.