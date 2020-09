21-årige svindlede med hundemad og foderskåle i Maxi Zoo

Den 21-årige mand var ansat i Maxi Zoo. I tidsrummet mellem den 18. februar og den 9. marts 2020 har han overført i alt 38.255 kroner til sit eget Mastercard. Manden har et stort antal gange slået hundefoder og hunde- eller katteskåle ind som returvarer på kassen, hvor efter han har indsat beløbet på sit eget kreditkort.

Den 21-årige blev idømt tre måneders fængsel, som ikke skal afsones, hvis han ikke begår noget strafbart i en prøvetid på et år. Han skal desuden udføre 80 timers samfundstjeneste inden for de kommende seks måneder. Han skal også betale de 38.255 kroner tilbage til Maxi Zoo inden for 14 dage.