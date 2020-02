En dødsulykke i Lellinge kostede sidste år en 17-årig pige livet. Nu er hendes eks-kæreste dømt for uagtsomt manddrab under skærpende omstændigheder. Foto: Lars Andersen

Artiklen: 21-årig kørte ræs på landevejen: Dømt for at slå eks-kæresten ihjel i ulykke

Den 21-årige mand fra Viby var tiltalt for uagtsomt manddrab under særligt skærpende omstændigheder. Han erkendte sin skyld i dødsulykken, men nægtede at have kørt hurtigere end 80-90 kilometer i timen.