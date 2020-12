20 procent gik til julehjælp

På Black Friday havde herretøjsforretningen Mr. Niels Ove i Jernbanegade valgt ikke at give rabat, men i stedet at donere 20 procent af dagens omsætning til julehjælpepakker.

- Vi har fået vildt mange positive kommentarer fra vores kunder, og det har været enormt bekræftende at mærke at vores kunder synes det er en sag der er værd at støtte, fortæller han.