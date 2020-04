I alt 20 pædagoger, pædagogmedhjælpere og pædagogiske assistenter fra Køge Kommune har nu tilbudt deres arbejdskraft i hjemmeplejen og skal nu i en form for mesterlære. Foto: Thomas Olsen

Send til din ven. X Artiklen: 20 pædagoger på vej til arbejde i hjemmeplejen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

20 pædagoger på vej til arbejde i hjemmeplejen

Køge - 01. april 2020 kl. 12:18 Af Henrik Førby Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I alt 20 pædagoger, pædagogmedhjælpere og pædagogiske assistenter fra Køge Kommune har nu tilbudt deres arbejdskraft i hjemmeplejen, oplyser Køge Kommune. Det ruster hjemmeplejen i tilfældet af, at der kommer til at mangle hænder som følge af corona-virussen. En aftale mellem BUPL, FOA og Kommunernes Landsforening gør det muligt for kommunerne at omlægge arbejdet.

Oplæringen starter så snart det er praktisk muligt, og vil bestå af en teoretisk del, der blandt andet handler om hygiejne. Herefter kommer medarbejderne i en form for mesterlære, hvor de følges med uddannet personale rundt i hjemmeplejen og på plejecentre. Denne model er allerede gennemført med godt 35 ergo- og fysioterapeuter. De opgaver, som skal løses, vil primært være at yde hjælp til raske borgere, der har brug for hjælp til for eksempel spisning, vask og påklædning.

Køge Kommune har på denne måde mulighed for at ruste hjemmeplejen og plejecentre til en situation, hvor flere borgere bliver ramt af sygdom, ligesom der altså også bliver ekstra personale at trække på, hvis flere medarbejdere bliver syge.

Det pædagogiske personale bliver en del af vagtplanen, som kan kaldes ind, hvis det sker, at der kommer til at mangle uddannet sosu-personale, hvilket ikke er tilfældet lige nu.

- At 20 pædagoger, pædagogmedhjælpere og pædagogiske assistenter nu har meldt sig til at være klar til at løse helt nye opgaver på velfærdsområdet, er et eksempel på det engagement, jeg oplever i hele kommunen. For borgerne betyder det en enorm tryghed at vide, at der er mennesker klar til at hjælpe, når man får brug for det, siger borgmester Marie Stærke.