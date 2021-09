To mænd på 19 og 23 står tiltalt for manddrab ved en retssag, der begynder torsdag i Retten i Roskilde. Drabet skete om eftermiddagen den 14. juli 2020 på Københavnsvej i Køge, hvor den 20-årige Nicoline Pedersen mistede livet efter at være blevet stranguleret og kvalt, fremgår det af anklageskriftet. Foto: Jesper From Foto: FROM

20-årige Nicoline brutalt dræbt: Sendte billede af liget - og beskeden: "Er du stolt nu?"

Køge - 23. september 2021 kl. 05:47 Af Anders Fallesen Kontakt redaktionen

»E du stolt nu,« lød billedbeskeden, der en overskyet og helt igennem almindelig tirsdag eftermiddag i juli 2020 tikkede ind på en dengang 22-årig mands Snapchatprofil.

Samme mand modtog i den forbindelse et billede af en dræbt, 20-årige kvinde på billed- og beskeddelingstjenesten Wickr, og bag afsendelserne stod en nu 19-årig mand fra det vestlige Køge Kommune.

Det fremgår af det anklageskrift, der danner grundlag for drabssagen mod de to tiltalte mand, som torsdag begynder ved Retten i Roskilde. Mændene er tiltalt for »i forening og efter fælles forståelse og forudgående planlægning at have dræbt 20-årige Nicoline Pedersen, idet de tiltalte på kommunikationstjenesterne Messenger, Wickr og Snapchat aftalte og planlagde drabet,« lyder det i anklageskriftet.

»Skaf hende af vejen« Den nu 23-årige mand fra Østjylland skrev ifølge anklageskriftet til den 19-årige mand få timer inden drabet »skaf hende af vejen« på Messenger, ligesom han på Wickr skrev, at han ville sende to personer fra Satudarah ud for at fjerne liget, når den 19-årige havde slået kvinden ihjel.

Det er derefter politiets og anklagemyndighedens vurdering, at drabet er sket mellem klokken 14.15 og 15.20 i en lejlighed på Københavnsvej, og at den 19-årige kvalte/strangulerede Nicoline Pedersen samt tildelte hende talrige slag i hovedet.

To andre mænd opholdt sig i lejligheden og blev sammen med den 19-årige anholdt klokken 15.55 den pågældende dag, mens den 23-årige knap et kvarter senere blev anholdt i Jylland. De to andre mænd blev hurtigt løsladt og renset for mistanke, mens den 19-årige og 23-årige siden har været varetægtsfængslet.

Afholdt af alle Torsdagens indledende retsmøde ved Retten i Roskilde er den første af i alt ni planlagte retsdage.

Politiet har da også brugt store mængder ressourcer på opklaringsarbejdet, der havde største prioritet, har efterforskningslederen gentagne gange fortalte til DAGBLADET.

Drabet på Københavnsvej fik stor opmærksomhed, og mange sørgende valfartede til gerningsstedet i dagene efter for at lægge blomster til ære for den dræbte kvinde. Hun var i lære som tømrer og er i Ekstra Bladet blevet beskrevet som en altid smilende og glad kvinde, der med sit charmerende sind var afholdt af alle.

Og nu begynder retssagen så mod de to tiltalte mænd efter en sag, hvor politiet straks kom på sporet af de formodede gerningsmænd. Og hvor særligt mændenes interne kommunikation på diverse sociale medier ser ud til komme til at spille en stor rolle.

Dommen ventes at falde senest 3. november.

