En 20-årig mand nægtede sig skyldig, men Retten i Roskilde valgte at dømme ham for at sparke og slå sin nabo med et baseballbat. Foto: Katrine Wied

20-årig i fængsel for at tæske naboen

Køge - 06. september 2020 kl. 15:33 Af Katrine Wied Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

De to naboer havde allerede været oppe at toppes en gang den dag. Men ved 18-tiden udviklede det sig til et regulært slagsmål, hvor naboen til en 20-årig mand blev udsat for vold. Det koster nu den 20-årige mand fra Herfølge en dom på seks måneders fængsel. Det afgør Retten i Roskilde.

De to mænd har tidligere været venner og boede i december 2019 ved siden af hinanden i Herfølge. Den 2. december 2019 var der imidlertid opstået en uoverensstemmelse imellem dem. Efter at der tidligere den dag havde været en korporlig konflikt, begyndte de at banke til hinanden gennem væggen i deres lejligheder.

Derefter valgte den 20-årige mand at iføre sig en cykelhjelm og medbragte en kniv, inden han gik ind til naboen og bankede på døren.

Naboen åbnede med et baseballbat i hånden. Det lykkedes dog for den 20-årige mand at trænge ind i lejligheden alligevel, hvor han fik vristet battet fra naboen. Den 20-årige gav sig nu til at slå løs på naboen med baseballbattet. Han gav han et slag på siden af kroppen, så naboen faldt om på gulvet, hvorefter den 20-årige begyndte at trampe på ham, mens han lå ned.

Da naboen efterfølgende blev undersøgt på hospitalet, konstaterede lægerne, at han store røde, hævede mærker på den nederste del af ryggen, var misfarvet og hævet i ansigtet og havde brækket næsen.

I retten nægtede den 20-årige mand sig skyldig. Han erkendte dog, at han var i besiddelse af flere knive, selv om han tidligere er straffet for overtrædelse af knivloven.

Den 20-årige mand er tidligere blevet idømt en straf på to år og seks måneder for røveri, databedrageri og indbrud af særlig grov beskaffenhed.

Retten konfiskerede også to halsknive og en karabinhagekniv fra den dømte.