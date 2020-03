19-årig overfaldet på sti

Den ene var tyk og den anden var tynd. Sådan er beskrivelsen af de to mænd, der overfaldt en 19-årig mand på cykelstien ved Munkekærgård i Køge tirsdag aften.

Den 19-årige blev slået et par gange med knytnæver i ansigtet og truet med en kniv til at aflevere sine penge, sit dankort og sine personlige papirer.

De to mænd løb derefter fra stedet.

Røveriet blev anmeldt klokken 22.34, og flere politipatruljer blandt andet med hunde rykkede ud til området, men det lykkedes ikke at finde overfaldsmændene.