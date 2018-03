Fra en halv meters afstand sendte en 19-årig mand en spytklat af sted mod en buschauffør. Det er en overtrædelse af lov om vold mod tjenestemand i funktion, afgør Retten i Roskilde.Foto: Peter Andersen.

19-årig dømt for at spytte på buschaufføren

Køge - 17. marts 2018

En 19-årig mand fra Herfølge er dømt for at spytte en buschauffør i ansigtet og for at slå en butiksbestyrer fra Aldi i ansigtet.

Den 19-årige mand var i Retten i Roskilde tiltalt for tre forhold.

Han var tiltalt efter paragraffen om vold mod tjenestemand i funktion. Den 24. september 2016 var den 19-årige passager i bus nummer 102A. Mens bussen holdt ved Møllebækvej i Herfølge, blev han så vred på buschaufføren, at han fra en halv meters afstand spyttede ham i ansigtet, så chaufføren ikke se ud af brillerne. Den 19-årige nægtede sig skyldig, men retten valgte at tro på buschaufførens forklaring.

Den unge mand var også tiltalt for vold mod butiksbestyreren i Aldi på Pogebanken i Herfølge. Her forklarede butiksbestyreren i retten, at den 19-årige mand har forbud mod at komme. Personalet ønsker ham ikke som kunde i butikken, fordi han har en dårlig adfærd. Manden er derfor blevet bortvist fra supermarkedet flere gange tidligere.

Det blev han også 21. juli 2016 klokken 19.30. Her forsøgte butiksbestyreren at få den 19-årige ud af Aldi ved at skubbe eller puffe ham ud. Men den 19-årige reagerede ved at give bestyreren en lussing. Også i dette forhold nægtede den 19-årige mand sig skyldig, men retten dømte ham alligevel skyldig.

Til gengæld blev den 19-årige mand frikendt for narkokørsel.

Ved strafudmålingen lagde retten vægt på, at den 19-årige mand ikke tidligere er straffet. Der blev også lagt vægt på, at sagen har været næsten to år undervejs. Således blev der afsagt dom på ti dages betinget fængsel. Den 19-årige mand skal også betale en bøde på 1.500 kroner og sagens omkostninger.