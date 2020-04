18-årig kørte stjålet motorcykel uden kørekort

Klokken 19.35 standsede en patrulje en motorcykel på Nordvangen i Køge, som ikke havde nummerplade bagpå. Føreren, en 18-årig mand fra Ishøj, havde ikke kørekort til motorcyklen og blev sigtet for kørsel uden førerret.

Ved nærmere undersøgelse af motorcyklen viste det sig, at den var stjålet fra Skibby i Nordsjællands Politikreds den 14. april 2020. Den 18-årige blev derfor sigtet for brugstyveri af motorcyklen. Ejeren af motorcyklen blev kontaktet og den blev kørt hjem til rette ejer igen. Den 18-årige kan forvente at høre mere fra politiet, når sagen skal afgøres.