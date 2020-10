Se billedserie 17 mænd og kvinder fik formelt dansk indfødsret ved en højtidelig statsborgerskabsceremoni onsdag på Køge Rådhus. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen SJ-MEDIER

17 gange velkommen i det danske fællesskab

Køge - 22. oktober 2020 kl. 11:36 Af Katrine Wied Kontakt redaktionen

Danmark fik 17 nye statsborgere onsdag eftermiddag.

Her var Køge Kommune vært for en ceremoni på rådhuset, hvor 17 mænd og kvinder formelt fik dansk indfødsret.

- For jer, der har søgt dansk indfødsret, er ceremonien det sidste skridt for at få dansk statsborgerskab, sagde borgmester Marie Stærke, der stod i spidsen for statsborgerskabsceremonien.

Ceremonien er kulminationen på en længere proces, der blandt andet indebærer, at ansøgerne skal bestå indfødsretsprøven og lære dansk.

- Det er en stor beslutning at blive statsborger i Danmark. I har valgt, at jeres fremtid skal ligge her i Danmark. Måske er I kommet hertil sammen med jeres familie, måske har I fundet kærligheden her, eller måske er I blevet forelsket i Danmark. Uanset årsagen har I taget en stor beslutning om, at I vil være en del af vores samfund, sagde Marie Stærke.

Statsborgerskab forpligter

En for en blev ansøgerne kaldt op til borgmesteren, som i stedet for at give hånd, som ellers er en fast bestanddel af ceremonien, hilste med albuen på grund af corona. Derefter blev en erklæring skrevet under, hvor ansøgerne forpligter sig til at overholde danske lovgivning og respektere grundlæggende danske værdier og retsprincipper, herunder den danske demokrati.

- Vi respekterer jer, og vi har klare forventninger til, at I respekterer jeres nye medborgere - uanset kon, sprog, religion, race, farve, politisk anskuelse, national eller social oprindelse, sagde Marie Stærke.

Som en lille velkomstgave fik hver nye dansker et fint lille dannebrogsflag af træ. Ved ceremonien spillede også to elever fra Køge Musikskole »Nu falmer skoven« og »Duerne flyver«.