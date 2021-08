17-årig uden kørekort forsøgte at køre fra politiet i fars varebil. Nu er han sigtet for vanvidskørsel og bilen beslaglagt. Foto: Arkivfoto

Send til din ven. X Artiklen: 17-årig kører vanvidskørsel i fars firmabil - nu ryger bilen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

17-årig kører vanvidskørsel i fars firmabil - nu ryger bilen

Køge - 19. august 2021 kl. 12:10 Af Katrine Wied Kontakt redaktionen

Retten skal tage stilling til, om politiet skal beholde fars firmabil, efter at en 17-årig dreng natten til torsdag blev taget i at køre vanvidskørsel gennem det indre Køge. Det oplyser Midt- og Vestsjællands Politi.

Politiet fik øje på varebilen klokken 00.32 på Ivar Huitfeldtsvej i Køge. Patruljen tændte de blå blink, men i stedet for at standse trykkede føreren speederen i bund og forsøgte at stikke af. Med en hastighed på omkring 100 kilometer i timen ræsede varebilen gennem midtbyen ad Fændediget og herefter videre ad Søndre allé, Søndre Viaduktvej og over for rødt lys i krydset ved Vordingborgvej. Undervejs kørte den 17-årige over for rødt lys og venstre om et helleanlæg på sin flugt fra politiet.

Ad Marksvinget kørte han mod færdselsretningen, igennem rundkørslen ved Parkvej, videre i retning mod Søsvinget til Vesterhegnet, hvor han mistede herredømmet så varebilen i høj fart kørte ud på en mark, hvor den forulykkede.

Fortsatte til fods

Men flugten stoppede ikke her. Flere unge mænd stak af fra bilen så snart den standsede, men en 16-årig ung mand fra Ringsted blev løbet op af patruljen og anholdt kort efter. Hundepatruljer gik spor efter yderligere to unge mænd, som senere blev anholdt i området. De tre anholdte, to 16-årige og en 17-årig, alle fra Ringsted, blev taget med til stationen.

Politiet afhørte de unge mænd og undersøgte den efterladte varebil, som viste sig at være en firmabil, der tilhørte den 17-åriges far.

Politiet vurderer kørslen til at falde ind under den nye lov om vanvidskørsel.

- Der er indtil flere tilfælde, hvor bilisten kører dobbelt op hastighed og den forkerte vej rundt i rundkørsel, så summen af det hele vil umiddelbart falde ind under den nye bestemmelse om vanvidskørsel. Men selvfølgelig skal anklagemyndigheden kigge på det, når vi får det hele efterforsket til bunds, siger pressetalsmand Martin Bjerregaard fra Midt- og Vestsjællands Politi.

Politiet beslaglagde varebilen efter færdselslovens regler om vanvidskørsel. Den 17-åriges far, som ejer bilen, protesterede over beslaglæggelsen, som nu bliver forelagt retten.

- Nu skal vi i første omgang prøve ved retten, om bilen skal beslaglægges. Det er en ret, som bilejeren har, forklarer Martin Bjerregaard.

Den 31. marts trådte de nye bestemmelser i kraft, hvor straffen for den type kørsel er blevet skærpet. Det giver blandt andet politiet mulighed for at beslaglægge bilen, når der er tale om vanvidskørsel, også selv om det ikke er føreren af bilen, der ejer den.

Politiet underrettede de tre anholdtes værger og de sociale myndigheder om sagen, da de er undr 18 år. Efter endt afhøring blev de tre unge mænd løsladt. De to 16-årige passagerer blev ikke sigtet for noget i forbindelse med sagen. Den 17-årige kan forvente at høre mere fra politiet i sagen. Ingen personer kom noget til i forbindelse med flugten fra politiet.