17-årig dømt for at dele sexfilm på Messenger

Køge - 08. december 2017 kl. 18:00

En 17-årig ung mand fra Køge får 50 dages betinget fængsel for at udbrede en intim film med billeder af en pige under 18 år. Det har Retten i Roskilde afgjort.

Den unge mand nægter sig skyldig.

Han var tiltalt efter paragraffen om besiddelse af børneporno. Ifølge anklageskriftet havde han en pornografisk film på sin mobiltelefon, hvor der medvirkede en pige under 18 år, som han udbredte via Messenger til flere unavngivne personer. Filmen skulle angiveligt være optaget til en fest, og den er af ti sekunders varighed.

Men retten mente ikke, at der var tale om en overtrædelse af den hårde paragraf om udbredelse af børneporno. I stedet valgte retten at dømme den 17-årige for den mildere paragraf, der handler om at videregive oplysninger af privat karakter, intime billeder og lignende.

- Det var helt hen i vejret at tale om børneporno i denne sag. Man kan ikke se samleje på den lille film, man kan heller ikke se nogle intime kropsdele. Man kan se hendes ben. Det er kun pigens alder, der gør, at man har taget denne paragraf i brug. Så når han kun bliver dømt for udbredelse, var den rigtige paragraf, han blev dømt efter, siger forsvarer Carsten Brix.

Vold og narko

Den 17-årige var også tiltalt for vold, begået den 3. juni 2017 klokken 0.30 i Nørregade i Køge, hvor han sammen med en anden overfaldt en fyr, som fik flere lussinger og også et knytnæveslag i ansigtet af den uidentificerede medgerningsmand. Men retten dømte kun den 17-årige for en enkelt lussing og fandt ikke, at han på forhånd havde aftalt, at medgerningsmanden skulle slå offeret med knytnæver.

Til gengæld blev han kendt skyldig uden forbehold af anklageskriftets tredje punkt. Det handlede om, at den 17-årige var i besiddelse af 1,58 gram kokain med henblik på videresalg om natten den 13. august i år på Old Irish Pub i Køge.

Han blev idømt en betinget fængselsdom med vilkår om tilsyn af de sociale myndigheder, indtil han fylder 18 år, og derefter af kriminalforsorgen i prøvetiden.