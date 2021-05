16-årig snuppet på ulovlig knallert

Onsdag aften standsede politiet en 16-årig lokal dreng på Møllevej i Borup. Drengen kørte på en lille knallert, som betjentene mistænkte for at kunne køre hurtigere end tilladt.

Knallerten blev målt på rullefelt til at køre 52 km/t, selvom den højst må køre 30 km/t. Drengen kan på den baggrund forvente at blive frakendt retten til at køre lille knallert og en bøde, oplyser Midt- og Vestsjællands Politi.