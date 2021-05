16-årig knallertkører på flugt fra politiet

Her fik en patrulje øje på en knallert, der kørte ad Danmarksvej i Herfølge uden lys på. Knallerten kunne køre betydeligt stærkere end de tilladte 30 km/t, og patruljen tændte de blå blink for at få knallerten til at køre ind til siden. Føreren havde dog i første omgang ikke i sinde at standse, men patruljen fik til sidst stoppet knallerten.

Ud over at køre for stærkt havde knallertføreren, en 16-årig ung mand fra Rude, ikke tegnet forsikring på knallerten, og han havde ikke taget sit knallertkørekort med. Det blev han sigtet for, lige som han blev sigtet for ikke at efterkomme politiets anvisning om at standse.