En 16-årig dreng er dømt for at røve en pengeløs kasse i Fakta. Foto: Katrine Wied

16-årig forsøgte at røve pengeløs kasse i Fakta

Den 20. december sidste år gik den 16-årige dreng ind i Fakta. Han havde en hue over hovedet og var bevæbnet med en urtekniv. Drengen truede kassemedarbejderen med kniven og ville have udleveret pengene fra kassen. Men da det var en kontantløs kasse, var der ingen penge af få.

I retten tilstod den 16-årige det hele uden forbehold. Han blev derfor dømt for røveriforsøg og for overtrædelse af knivloven.

Ud over fængselsstraffen blev den 16-årige dreng dømt til at gennemgå behandling for narkotika- og alkoholmisbrug under tilsyn af Kriminalforsorgen.