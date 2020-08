16-årig dreng får betinget dom for at slå en anden dreng med en pind. Foto: Katrine Wied

16-årig dømt for at slå med pind: Får advarsel om udvisning

Den 16-årige dreng er dømt for at slå en anden dreng to gange på låret med en pind. Episoden fandt sted den 2. januar 2020 ved stien og tunnellen under Bækgårdsvej i Borup.

Retten fandt desuden belæg for at give drengen en advarsel om udvisning. Retten vurderede, at betingelserne for at udvise ham af Danmark var til stede, men en udvisning ville samtidig være i strid med Danmarks internationale forpligtelser.

Det blev derfor alene til en advarsel. Herunder blev der også lagt vægt på den dømtes unge alder, forbrydelsens karakter og straf. Advarslen kan få betydning, hvis den 16-årige igen overtræder loven.