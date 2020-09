Når den kommende boligudvikling i Køge Nord for alvor kommer i gang, så erd et med en vision om at idrætslivet og kulturlivet samt ikke mindst fritidslivet skal være i top. Illustration: Køge Kommune

15 millioner til idræt og kultur i ny bydel

I den politiske masterplan for et nyt byområde i Køge Nord er der en vision om, at bydelen rummer en række ambitioner på kultur- og idrætsområdet. Derfor glæder selvsagt også formanden for Kultur- og Idrætsudvalget, at den nye budgetaftale rummer en post, hvor der er sat 15 millioner kroner af til en realisering af Idræts-, fritids- og kulturplanen for Køge nord.